Ron e il Maestro Peppe Vessicchio a Bitritto con ' Ecco che incontro l' anima'
Le canzoni, l’inconfondibile voce e la presenza scenica di Ron, gli arrangiamenti del suo repertorio ad opera del Maestro Peppe Vessicchio che per la circostanza dirige anche la nutrita compagine orchestrale: un incontro tra due figure significative della musica italiana, tra le più amate. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Ron e Beppe Vessicchio, nel 2026 la prima collaborazione dal vivo: concerto anche in Puglia A Bitritto - I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di prevendita. Lo riporta noinotizie.it
«Ecco che incontro l'anima», a Bitritto tappa pugliese del tour di Ron e Peppe Vessicchio - Concerto d’autore per orchestra il 22 aprile 2026 al Palatour, un’esperienza musicale unica tra voce, orchestra e grandi successi della musica italiana ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it
