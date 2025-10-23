' Romagna Tourism Experience' il territorio si racconta agli operatori del turismo organizzato

La Romagna si prepara ad accogliere i protagonisti del turismo nazionale con un evento esclusivo pensato per valorizzare il territorio nella sua dimensione più autentica e coinvolgente. “Dal 24 al 26 ottobre - spiega una nota - andrà in scena la Romagna Tourism Experience, un format esperienziale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

