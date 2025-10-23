Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, questo giovedì 23 ottobre sarà dedicato all’ Europa League, che scenderà in campo per la terza giornata della League Phase. Allo Stadio Olimpico, tra le sfide in programma alle ore 21, sarà protagonista anche la Roma, che affronterà il Viktoria Plzen per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Lille ad inizio ottobre. Giallorossi che dunque sono a quota tre punti in classifica e per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale dovranno ritrovare immediatamente i tre punti. Roma che, nonostante i favori del pronostico, non dovrà sottovalutare l’impegno contro una formazione come il Viktoria Plzen che è imbattuta fino a questo momento nella competizione dopo il pareggio con il Ferencvaros e la vittoria con il Malmo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen Streaming Gratis: dove vedere l’Europa League in Diretta Live