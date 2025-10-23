Roma-Viktoria Plzen Streaming Gratis | dove vedere l’Europa League in Diretta Live
Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, questo giovedì 23 ottobre sarà dedicato all’ Europa League, che scenderà in campo per la terza giornata della League Phase. Allo Stadio Olimpico, tra le sfide in programma alle ore 21, sarà protagonista anche la Roma, che affronterà il Viktoria Plzen per tornare alla vittoria dopo il ko contro il Lille ad inizio ottobre. Giallorossi che dunque sono a quota tre punti in classifica e per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale dovranno ritrovare immediatamente i tre punti. Roma che, nonostante i favori del pronostico, non dovrà sottovalutare l’impegno contro una formazione come il Viktoria Plzen che è imbattuta fino a questo momento nella competizione dopo il pareggio con il Ferencvaros e la vittoria con il Malmo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Altre letture consigliate
Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO) ? https://is.gd/v0crWB #AsRoma - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma – Viktoria Plzen Diretta Tv e Streaming Live Europa League - Viktoria Plzen in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Giovedì 23 Ottobre ore 21:00. Segnala stadiosport.it
Roma-Viktoria Plzen LIVE, le formazioni ufficiali: Soulé e Dybala con Dovbyk - Terza giornata di Europa League per la squadra di Gasperini, che nelle prime due ha totalizzato una vittoria e una sconfitta ... calciomercato.com scrive
Roma-Viktoria Plzen, dove vedere la partita di Europa League in tv e streaming - Terza giornata di Europa League per la Roma impegnata oggi alle 21 in casa contro il Viktoria Plzen. Riporta sport.sky.it