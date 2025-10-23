Roma Viktoria Plzen primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini | succede di tutto in 3 minuti!
Roma Viktoria Plzen, blackout giallorosso: due gol in tre minuti e primo tempo da incubo per la squadra di Gasperini La serata dell’Olimpico è iniziata nel peggiore dei modi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo un avvio equilibrato, il Viktoria Plzen ha colpito con spietata concretezza, trovando due gol in rapida successione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO) ? https://is.gd/v0crWB #AsRoma - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma sotto 2-0 in casa con il Plzen, tifosi furiosi sui social: "Ma siamo su scherzi a parte?" - Primo tempo da dimenticare per la formazione di Gasperini, che ha incassato l'uno- Segnala corrieredellosport.it
Roma-Viktoria Plzen 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: Dybala accorcia su rigore - La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025- Si legge su fanpage.it
Roma-Viktoria Plzen, Gasperini boccia Ziolkowski: sostituzione shock, squadra stravolta - Era il debutto per il giovane polacco, che purtroppo, gol a parte, è stato da subito in difficoltà. Segnala calciomercato.it