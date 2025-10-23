Roma Viktoria Plzen primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini | succede di tutto in 3 minuti!

23 ott 2025

Roma Viktoria Plzen, blackout giallorosso: due gol in tre minuti e primo tempo da incubo per la squadra di Gasperini La serata dell’Olimpico è iniziata nel peggiore dei modi per la Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo un avvio equilibrato, il Viktoria Plzen ha colpito con spietata concretezza, trovando due gol in rapida successione che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

roma viktoria plzen primo tempo da incubo per i giallorossi di gasperini succede di tutto in 3 minuti

© Calcionews24.com - Roma Viktoria Plzen, primo tempo da incubo per i giallorossi di Gasperini: succede di tutto in 3 minuti!

