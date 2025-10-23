Roma-Viktoria Plzen LIVE risultato in diretta della partita di Europa League

Fanpage.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025-2026. Calcio d'inizio alle ore 21, diretta TV solo su Sky. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma viktoria plzen liveRoma-Viktoria Plzen diretta Europa League: segui la partita della squadra di Gasperini oggi LIVE - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

roma viktoria plzen liveRomaViktoria Plzen Diretta Tv e Streaming Live Europa League - Viktoria Plzen in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Giovedì 23 Ottobre ore 21:00. Riporta stadiosport.it

roma viktoria plzen liveRoma-Viktoria Plzen: diretta live e risultato in tempo reale - Viktoria Plzen di Giovedì 23 ottobre 2025: formazioni ufficali e tabellino. Segnala calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Roma Viktoria Plzen Live