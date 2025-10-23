Roma-Viktoria Plzen LIVE le formazioni ufficiali | Ziolkowski e Dybala dal 1?

Per archiviare definitivamente la sconfitta contro l’Inter, la Roma ha bisogno di tornare immediatamente a sorridere. L’occasione sarà alle ore 21, allo Stadio Olimpico, quando i giallorossi se la vedranno contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League. I tre punti saranno fondamentali per la formazione di Gian Piero Gasperini, che nello scorso turno era stata fermata dal Lille. La diretta live del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 23 Ottobre 2025 20:08 20:08 Le formazioni ufficiali. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

