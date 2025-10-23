Roma-Viktoria Plzen le probabili formazioni | Dovbyk dal 1? Rensch insidia Wesley
La Roma torna in campo all’Olimpico contro il Viktoria Plzen per la terza giornata della League Phase di Europa League, con un solo obiettivo: vincere. Dopo la sconfitta di tre settimane fa contro il Lille, la squadra di Gian Piero Gasperini è chiamata a una risposta immediata per rialzarsi in classifica e riconquistare il calore del pubblico giallorosso, reduce dalla delusione del ko con l’Inter. Le scelte di Gasperini. Davanti a Svilar, difesa a tre con Celik, Mancini e Hermoso. Il giovane Ziolkowski, in crescita, potrebbe essere impiegato a partita in corso. Sulle corsie esterne spazio a Wesley a destra, in vantaggio su Rensch, e chance per Tsimikas sulla sinistra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'allenatore del Viktoria Plzen: "I tifosi della Roma? Più importanti di quelli della Lazio" Continua qui https://ift.tt/wh8eO43 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Roma- $ViktoriaPlzen - X Vai su X
Roma-Viktoria Plzen: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv l'Europa League in tempo reale - I giallorossi di Gian Piero Gasperini ospitano all'Olimpico la squadra ceca nel terzo turno della fase campionato ... Da tuttosport.com
Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni della partita di Europa League - Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. Si legge su sport.sky.it
Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni dei quotidiani: dubbio Rensch-Wesley - L'altro ballottaggio per questa sera riguarda la trequarti, dove giocherà solo uno tra El Shaarawy e Soulé al fianco di Dybala ... Come scrive msn.com