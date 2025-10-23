Questa sera allo Stadio Olimpico, alle ore 21:00, si preparano a scendere in campo Roma e Viktoria Plzen, nel match valido per la terza giornata di Europa League. Una sfida alla portata dei giallorossi, ma che non dovrà essere sottovalutata. La compagine allenata da Gasperini, infatti, dovrà cercare di rispondere sul campo alle tante critiche derivanti dall’incredibile sconfitta per 0-1 contro il Lille. Del resto, è impossibile dimenticare i ‘tre rigori sbagliati’ (due da Dovbyk e uno da Soulé) che hanno condannato i capitolini a una serata che rimarrà impressa nella memoria di tutti i tifosi romanisti e non solo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen, il pronostico marcatori: occhio agli esterni di Gasperini