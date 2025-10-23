Roma-Viktoria Plzen Gasperini scurissimo in conferenza Poi l’allarme su Koné
Il tecnico giallorosso in conferenza stampa dopo la batosta casalinga contro i cechi che complica il cammino in Europa League La Roma cade all’Olimpico contro il Viktoria Plzen perdendo la seconda partita di fila in Europa League, sempre in casa, e la terza complessiva considerando anche il ko di sabato con l’Inter. Gasperini (LaPresse) – calciomercato.it Un risultato che penalizza parecchio il cammino dei giallorossi, che con 3 punti in 3 partite sono costretti a vincere almeno 4 delle restanti 5 gare per puntare alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. In conferenza le parole del tecnico Gian Piero Gasperini, decisamente scuro in volto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
News recenti che potrebbero piacerti
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma - Viktoria Plzen diretta Europa League: all'Olimpico altra sconfitta per Gasperini LIVE - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Gasperini va dritto al punto dopo Roma-Viktoria Plzen: “C’è tanta gente che non segna da tempo” - Viktoria Plzen di Europa League e spiega subito qual è il vero problema dei giallorossi: "C'è gente che ... fanpage.it scrive
Gasperini dopo Roma-Viktoria Plzen: "C'è tanta gente che non segna da tempo, bisogna chiedersi il perché" - Roma battuta dal Viktoria Plzen, Gasperini non è d'accordo con Dybala: "Noi mosci? Da msn.com