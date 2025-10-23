Roma-Viktoria Plzen Gasperini boccia Ziolkowski | sostituzione shock squadra stravolta

Calciomercato.it | 23 ott 2025

Il difensore polacco in enorme difficoltà, cambio immediato: come è intervenuto il tecnico e cosa è successo al momento dell’uscita dal campo Una serata davvero complessa, molto più del previsto, per la Roma, che subisce l’iniziativa del Viktoria Plzen e a metà primo tempo, in un paio di minuti, si trova sotto per 2-0. I cechi colpiscono con facilità irrisoria, con due bei gol segnati da Adu e Souarè. Soprattutto sul primo, notevoli responsabilità di Ziolkowski. Che infatti ha pagato subito dazio. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

