Roma-Viktoria Plzen Gasperini boccia Ziolkowski | sostituzione shock squadra stravolta
Il difensore polacco in enorme difficoltà, cambio immediato: come è intervenuto il tecnico e cosa è successo al momento dell’uscita dal campo Una serata davvero complessa, molto più del previsto, per la Roma, che subisce l’iniziativa del Viktoria Plzen e a metà primo tempo, in un paio di minuti, si trova sotto per 2-0. I cechi colpiscono con facilità irrisoria, con due bei gol segnati da Adu e Souarè. Soprattutto sul primo, notevoli responsabilità di Ziolkowski. Che infatti ha pagato subito dazio. – Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Scopri altri approfondimenti
Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO) ? https://is.gd/v0crWB #AsRoma - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma-Viktoria Plzen diretta Europa League: segui la partita della squadra di Gasperini oggi LIVE - Gasperini chiede gol e una prestazione importante alla sua squadra: segui il match in tempo reale ... Lo riporta corrieredellosport.it
Pagina 2 | Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - I giallorossi si ripresentano in Europa League per sfidare la formazione ceca, in occasione della terza giornata della fase campionato: le scelte di Gasperini e Hysky ... Da corrieredellosport.it
Roma-Viktoria Plzen 0-2, Ziolkowski sostituito dopo 30 minuti: avvio choc dei giallorossi - I giallorossi, dopo essersi resi pericolosi con Dovbyk, hanno ceduto il passo agli ospiti che hanno preso coraggio e, ... Secondo ilmessaggero.it