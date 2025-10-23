Roma-Viktoria Plzen Dybala | Entrati mosci in campo

Tvplay.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutta sconfitta casalinga della Roma contro il Viktoria Plzen in casa in Europa League, ha parlato Paulo Dybala alla fine della partita. La situazione in casa giallorossa è complicata, il calciatore argentino ha parlato alla fine della gara. (ANSA) TvPlay.it A Sky Sport ha specificato: “ Oggi al contrario che contro l’Inter abbiamo creato meno, entriamo male perché ci fanno due gol e diventa difficile. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili da affrontare, se sottovaluti le partite succedono queste cose contro avversari che corrono tantissimi. 🔗 Leggi su Tvplay.it

roma viktoria plzen dybala entrati mosci in campo

© Tvplay.it - Roma-Viktoria Plzen, Dybala: “Entrati mosci in campo”

