Roma-Viktoria Plzen Dybala | Entrati mosci in campo
Brutta sconfitta casalinga della Roma contro il Viktoria Plzen in casa in Europa League, ha parlato Paulo Dybala alla fine della partita. La situazione in casa giallorossa è complicata, il calciatore argentino ha parlato alla fine della gara. (ANSA) TvPlay.it A Sky Sport ha specificato: “ Oggi al contrario che contro l’Inter abbiamo creato meno, entriamo male perché ci fanno due gol e diventa difficile. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili da affrontare, se sottovaluti le partite succedono queste cose contro avversari che corrono tantissimi. 🔗 Leggi su Tvplay.it
