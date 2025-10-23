Roma-Viktoria Plzen Cristante ai box | Gasperini rilancia El Aynaoui

“Ci aspetta una partita importante, abbiamo bisogno di vincere per andare avanti in classifica.” Così Gian Piero Gasperini ha presentato, nella conferenza stampa di ieri, la sfida europea di stasera valida per la terza giornata della fase campionato di Europa League. Alle ore 21:00 i giallorossi ospiteranno i cechi del Viktoria Plzen. Un avversario che appare semplice sulla carta, ma che non deve essere assolutamente sottovalutato. Nella partita di oggi, infatti, la vittoria diventa fondamentale: sia per ritrovare i tre punti in Europa, dopo la pessima figura rimediata contro il Lille, sia per risollevare il morale della squadra, reduce anche dalla sconfitta in campionato contro l ‘Inter. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen, Cristante ai box: Gasperini rilancia El Aynaoui

Altri contenuti sullo stesso argomento

L'allenatore del Viktoria Plzen: "I tifosi della Roma? Più importanti di quelli della Lazio" Continua qui https://ift.tt/wh8eO43 #lazio #laziopress - facebook.com Vai su Facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di $Roma- $ViktoriaPlzen - X Vai su X

Roma-Viktoria Plzen, le probabili formazioni della partita di Europa League - Novità per Gasperini rispetto alla sconfitta con l'Inter a partire dall'attacco, dove è pronto Dovbyk insieme a Dybala ed El Shaarawy. sport.sky.it scrive

Roma-Viktoria Plzen, Gasperini: "Cristante e Ndicka a riposo, in Europa sempre difficile" - L'allenatore giallorosso a Sky: "Cristante e Ndicka hanno sempre giocato e vogliamo sfruttare la settimana di allenamento. Da sport.sky.it

Roma-Viktoria Plzen, conferenza Gasperini: “Cristante e Ndicka a riposo. Bailey? Difficile come titolare” - Dopo la sconfitta contro l’ Inter, la Roma torna in campo in Europa League con l’obbligo di ottenere i tre punti. Da asromalive.it