Domani all’Olimpico andrà in scena una sfida importante per il cammino europeo della Roma, che affronterà i cechi del Viktoria Plze? nella terza giornata della fase di Europa League. Sarà un confronto interessante tra due filosofie di gioco differenti: da un lato la solidità strutturale dei giallorossi guidati da Gasperini, dall’altro l’atteggiamento offensivo e dinamico del Plze?, squadra che ha appena cambiato guida tecnica. Il nuovo allenatore Martin Hyský ha subito imposto un cambio di modulo, passando a una linea difensiva a quattro e cercando maggiore fluidità offensiva. Il match promette equilibrio e attenzione ai dettagli, in un contesto dove entrambe le formazioni hanno punti di forza e debolezze evidenti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plze?: analisi tattica prepartita tra equilibrio e strategie a confronto