Roma-Viktoria Plzen 1-2 | Successo ceco all' Olimpico ai giallorossi non basta Dybala

Roma 23 ottobre 2025 – Lo scorso anno l' Europa League del Viktoria Plzen si era fermata proprio a Roma, eliminata dalla Lazio agli ottavi, sette mesi dopo una sorta di rivincita c'è stata per la squadra ceca. I rossoblù di Pilsen si impongono per 1-2 sui giallorossi di Gian Piero Gasperini e volano nelle zone nobili di questa fase a campionato di Europa League. Secondo ko consecutivo in Europa per i capitolini, i quali pagano le due reti in tre minuti segnate a metà primo tempo da Adu e Souaré. Dybala la riapre su rigore nel secondo tempo, mentre viene annullato nel recupero il pareggio di Pisilli per fuorigioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Roma-Viktoria Plzen 1-2: Successo ceco all'Olimpico, ai giallorossi non basta Dybala

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Viktoria Plzen 1-2, gol e highlights: il rigore di Dybala non basta - Il Viktoria Plzen è la squadra che ha subito meno tiri nello specchio finora in questa UEFA Europa League (tre); in particolare, i cechi hanno registrato un valore di Expected Goals Against di 1. Riporta sport.sky.it

Roma-Viktoria Plzen 1-2: video, gol e highlights - La squadra di Gasperini perde la seconda gara in casa, battuto dal Viktoria Plzen 2- Secondo sport.sky.it

Roma – Viktoria Plzen 1-2, cronaca e highlights: delusione all’Olimpico! – VIDEO - Il Viktoria Plzen fa il colpaccio in casa della Roma battendola per 2- generationsport.it scrive