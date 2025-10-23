Roma Viktoria Plzen 1-2 | sconfitta per i giallorossi!

Roma Viktoria Plzen LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la giornata di Europa League Dopo lo scivolone in campionato contro l’Inter, la Roma è pronta a rituffarsi nell’Europa League con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario ostico e in grande fiducia, per la 3ª giornata della League . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Viktoria Plzen 1-2: sconfitta per i giallorossi!

Roma-Viktoria Plzen 1-2, le pagelle: Ziolkowski da incubo, Hermoso pasticcia, Dybala ci prova - Una gara che fa scivolare i giallorossi sul fondo nel girone e che ha visto troppo caos nelle scelte e ... Scrive leggo.it

Roma-Viktoria Plzen 1-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: Dybala accorcia su rigore - La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025- Come scrive fanpage.it

Europa League: in campo Roma-Viktoria Plzen 1-2 DIRETTA e FOTO - Rinvio di Jedlicka, Adu vince il duello fisico con Ziolkowski, entra in area dalla sinistra e fredda Svilar con un elegante tocco sotto che non gli lascia ... Secondo ansa.it