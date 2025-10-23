Roma-Viktoria Plzen 1-2 | sconfitta inaspettata e dolorosa per la classifica europea
Roma – Terza giornata della fase campionato dell’Europa League, la Roma di Gasperini, dopo una vittoria e una sconfitta, ospita all’Olimpico i cechi del Viktoria Plzen, con l’obiettivo di prendere ulteriori tre punti nella corsa agli ottavi di finale. A cura del nostro inviato A.T. Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, Mancini, Hermoso; Celik, Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. A disp.: Gollini, De Marzi, Rensch, Cristante, Ndicka, Pellegrini, Ferguson, Tsimikas, Bailey, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All.: Gian Piero Gasperini. Viktoria Plzen (4-3-1-2): Jedlicka; Paruska, Dweh, Jemelka, Spacil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2, non basta il gol n.200 di Dybala - Continua il momento no all'Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata ... lapresse.it scrive
Europa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2 - All'Olimpico, i giallorossi vengono sorpresi tra il 20' e il 22' dall'uno due degli ospiti, a segno con da Adu e ... Secondo ansa.it
Europa League, una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen - Tre minuti di follia totale della difesa affossano i giallorossi, che incassano la seconda sconfitta consecutiva in Europa contro i boemi. Scrive ilgiornale.it