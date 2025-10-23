Roma-Viktoria Plzen 1-2 | il rigore di Dybala non basta Gasperini perde ancora in Europa League

Romatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma perde per due a uno contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase a campionato dell'Europa League. La squadra di Gasperini cade ancora all'Olimpico (quarta sconfitta fra campionato e coppa) e lo fa ancora una volta regalando il primo tempo agli avversari. Gli ospiti piazzano. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

roma viktoria plzen 1RomaViktoria Plzen 1-2, cronaca e highlights: delusione all’Olimpico! – VIDEO - Il Viktoria Plzen fa il colpaccio in casa della Roma battendola per 2- Riporta generationsport.it

roma viktoria plzen 1Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2, non basta il gol n.200 di Dybala - Continua il momento no all'Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata ... Secondo lapresse.it

roma viktoria plzen 1Europa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2 - All'Olimpico, i giallorossi vengono sorpresi tra il 20' e il 22' dall'uno due degli ospiti, a segno con da Adu e ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Viktoria Plzen 1