Roma-Viktoria Plzen 1-2 | il rigore di Dybala non basta Gasperini perde ancora in Europa League
La Roma perde per due a uno contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della fase a campionato dell'Europa League. La squadra di Gasperini cade ancora all'Olimpico (quarta sconfitta fra campionato e coppa) e lo fa ancora una volta regalando il primo tempo agli avversari. Gli ospiti piazzano. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Altre letture consigliate
Europa League, oggi Roma - Viktoria Plazen e Steaua - Bologna: orari, possibili formazioni, quote e dove vederle in tv Le squadre italiane date per favorite dai bookie - X Vai su X
Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook
Roma – Viktoria Plzen 1-2, cronaca e highlights: delusione all’Olimpico! – VIDEO - Il Viktoria Plzen fa il colpaccio in casa della Roma battendola per 2- Riporta generationsport.it
Europa League, Roma-Viktoria Plzen 1-2, non basta il gol n.200 di Dybala - Continua il momento no all'Olimpico per la Roma che, dopo aver perso con Torino, Lille e Inter, perde anche contro il Viktoria Plzen nella terza giornata ... Secondo lapresse.it
Europa League: Roma-Viktoria Plzen 1-2 - All'Olimpico, i giallorossi vengono sorpresi tra il 20' e il 22' dall'uno due degli ospiti, a segno con da Adu e ... Si legge su ansa.it