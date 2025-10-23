Roma-Viktoria Plzen 1-2 Hysky in conferenza stampa | Ricorderemo questa gara per il resto della vita

Si è chiuso il match tra Roma e Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase a campionato dell’ Europa League. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Hysky, tecnico della compagine ospite. Queste le sue parole: “Io sono molto felice del risultato. Non è stato facile, ma prima della gara penso più a come fare la prestazione. Voglio fare i complimenti alla mia squadra perché hanno fatto due gol nel primo tempo e nel secondo ha gestito bene il risultato. Questa gara ce la ricorderemo per il resto della nostra vita”. Ha poi continuato: “Per me è stato spontaneo levarmi la maglia e darla ai tifosi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

