Roma-Viktoria Plzen 1-2 Gasperini in conferenza stampa | Koné era zoppicante
Si è chiuso il match tra Roma e Viktoria Plzen, valido per la terza giornata della fase a campionato dell’ Europa League. A parlare della gara, durante la conferenza stampa post partita, è stato Gian Piero Gasperini. Queste le sue parole: “Ziolkowski? Lui è un ragazzo, bisogna recuperarlo e magari ha ancora bisogno di tempo per queste tipologie di partite. Tsimikas? Scelta tecnica. Wesley sta facendo delle ottime gare, sia a destra che a sinistra, anche se sbaglia qualche cross. Però ha continuità di spinta. Celik aveva fatto bene come esterno, ma poi l’ho dovuto riportare dietro”. Ha poi continuato: “Dovbyk e Ferguson? Non credo al fatto che non vada qualcosa dal punto di vista mentale visto che comunque giocano e la squadra ha fiducia in loro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
