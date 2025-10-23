Roma-Viktoria Plzen 1-2 Dybala | Se non siamo cattivi non vinceremo mai
Non è di certo stata la serata che ci si aspettava allo Stadio Olimpico, con la Roma che è stata sconfitta 2-1 dal Viktoria Plzen, accusando la seconda sconfitta in questa League Phase di Europa League. La rete dei giallorossi è stata messa a segno da Paulo Dybala, che non è servita però ad evitare il ko. Le parole di Dybala. Proprio lo stesso Dybala ha detto la sua al termine del match ai microfoni di Sky Sport: “Penso che oggi abbiamo creato meno che con l’Inter, entriamo male perché ci fanno due gol e diventa difficile, in Europa non ci sono avversarie facili e rimontare contro queste squadre che corrono tantissimo e non è facile, se non siamo cattivi non vinceremo mai “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
