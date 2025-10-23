Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE | Souaré raddoppia con una perla
Per archiviare definitivamente la sconfitta contro l’Inter, la Roma ha bisogno di tornare immediatamente a sorridere. L’occasione sarà alle ore 21, allo Stadio Olimpico, quando i giallorossi se la vedranno contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League. I tre punti saranno fondamentali per la formazione di Gian Piero Gasperini, che nello scorso turno era stata fermata dal Lille. La diretta live del match su SololaRoma.it. 8 minuti fa 23 Ottobre 2025 21:22 21:22 Raddoppia il Viktoria Plzen. 23?-Uno due durissimo da digerire per la Roma, con Souaré che trova la perla dalla distanza e fa 0-2. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
