Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE | inizia il secondo tempo

Sololaroma.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per archiviare definitivamente la sconfitta contro l’Inter, la Roma ha bisogno di tornare immediatamente a sorridere. L’occasione sarà alle ore 21, allo Stadio Olimpico, quando i giallorossi se la vedranno contro il Viktoria Plzen nella terza giornata della League Phase di Europa League. I tre punti saranno fondamentali per la formazione di Gian Piero Gasperini, che nello scorso turno era stata fermata dal Lille. La diretta live del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 23 Ottobre 2025 22:08 22:08 50?-Buona azione manovrata della Roma che arriva alla conclusione con El Shaarawy, ma il portiere risponde presente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma viktoria plzen 0 2 live inizia il secondo tempo

© Sololaroma.it - Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE: inizia il secondo tempo

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma viktoria plzen 0Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Adu e Souaré - La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025- Lo riporta fanpage.it

roma viktoria plzen 0Roma-Viktoria Plzen, Gasperini boccia Ziolkowski: sostituzione shock, squadra stravolta - Era il debutto per il giovane polacco, che purtroppo, gol a parte, è stato da subito in difficoltà. Riporta calciomercato.it

roma viktoria plzen 0Roma sotto 2-0 in casa con il Plzen, tifosi furiosi sui social: "Ma siamo su scherzi a parte?" - Primo tempo da dimenticare per la formazione di Gasperini, che ha incassato l'uno- Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Viktoria Plzen 0