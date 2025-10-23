Roma Viktoria Plzen 0-2 LIVE | fine primo tempo

Roma Viktoria Plzen LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la giornata di Europa League Dopo lo scivolone in campionato contro l’Inter, la Roma è pronta a rituffarsi nell’Europa League con l’obiettivo di rialzarsi immediatamente. All’Olimpico arriva il Viktoria Plzen, avversario ostico e in grande fiducia, per la 3ª giornata della League . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Roma Viktoria Plzen 0-2 LIVE: fine primo tempo

News recenti che potrebbero piacerti

Viktoria Plzen, Hysky: "La Roma punta a vincere l'Europa League" - Paluska: "Vogliamo portare punti a casa" - Spacil: "Non ho mai giocato davanti a così tanti tifosi" (VIDEO) ? https://is.gd/v0crWB #AsRoma - X Vai su X

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in tv? Sky o Dazn, orario - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Viktoria Plzen 0-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: gol di Adu e Souaré - La Roma sfida il Viktoria Plzen nel match della 3ª giornata di Europa League 2025- Secondo fanpage.it

Roma-Viktoria Plzen 0-2, Ziolkowski sostituito dopo 30 minuti: avvio choc dei giallorossi - I giallorossi, dopo essersi resi pericolosi con Dovbyk, hanno ceduto il passo agli ospiti che hanno preso coraggio e, ... Segnala ilmessaggero.it

Roma-Viktoria Plzen 0-2 - Lì a trascorso gli ultimi nove anni della sua vita diventando l'allena ... Riporta ansa.it