Roma vietato sbagliare | contro il Viktoria Plzen serve solo vincere
Per la Roma, questa sera, non ci sono alternative: contro il Viktoria Plzen, nella terza giornata della League Phase di Europa League, serve una vittoria. All’ Olimpico, i giallorossi cercano tre punti fondamentali per la classifica e per ritrovare fiducia dopo il passo falso contro il Lille. Gian Piero Gasperini conosce bene il peso della sfida e lo ha ribadito alla vigilia: “ Con il Viktoria Plzen è una partita importante, abbiamo bisogno di vincere “. Il tecnico invita però i suoi alla massima concentrazione, consapevole delle insidie rappresentate da un avversario in ripresa dopo il recente cambio di allenatore: “ Il calcio italiano – ha spiegato – vive grandi difficoltà, e forse anche un pizzico di presunzione nei confronti delle squadre che conosciamo poco “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
