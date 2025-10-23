Roma vietato sbagliare | contro il Viktoria Plzen serve solo vincere

Sololaroma.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la Roma, questa sera, non ci sono alternative: contro il Viktoria Plzen, nella terza giornata della League Phase di Europa League, serve una vittoria. All’ Olimpico, i giallorossi cercano tre punti fondamentali per la classifica e per ritrovare fiducia dopo il passo falso contro il Lille. Gian Piero Gasperini conosce bene il peso della sfida e lo ha ribadito alla vigilia: “ Con il Viktoria Plzen è una partita importante, abbiamo bisogno di vincere “. Il tecnico invita però i suoi alla massima concentrazione, consapevole delle insidie rappresentate da un avversario in ripresa dopo il recente cambio di allenatore: “ Il calcio italiano – ha spiegato – vive grandi difficoltà, e forse anche un pizzico di presunzione nei confronti delle squadre che conosciamo poco “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma vietato sbagliare contro il viktoria plzen serve solo vincere

© Sololaroma.it - Roma, vietato sbagliare: contro il Viktoria Plzen serve solo vincere

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roma vietato sbagliare controPronostico Roma-Viktoria Plzen, basta passi falsi: i giallorossi non possono sbagliare - I giallorossi partono con i favori del pronostico, ma dovranno fare attenzione. tuttomercatoweb.com scrive

roma vietato sbagliare controEuropa League, pronostico Roma - Viktoria Plzen: under croccante all'Olimpico, ma attenti alla Superquota sul Gol giallorosso - Viktoria Plzen, attenzzione ai cronici problemi offensivi dei giallorossi e alla solidità dei cechi ... Come scrive assopoker.com

roma vietato sbagliare controRoma senza attacco, Dovbyk e Ferguson sono un disastro: Gasperini cerca alternative - Dopo il Lilla e la Fiorentina, un’altra occasione persa da Artem con il colpo di testa a porta vuota. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Roma Vietato Sbagliare Contro