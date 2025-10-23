Roma | tornano le targhe di Matteotti con le videocamere

AGI - "Dobbiamo mantenere vivo il ricordo di quell' omicidio politico. Metteremo videocamere di sicurezza sulle due targhe che sono tornate al loro posto: non sono pietre, ma ricordi veri che ci chiedono di non dimenticare e di continuare a credere nella bellezza della democrazia." Così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la cerimonia di inaugurazione delle targhe restaurate dedicate a Giacomo Matteotti, dopo il recente atto vandalico che le aveva danneggiate. "Matteotti seppe comprendere precocemente la pericolosità del fascismo, difendere la sacralità dell'istituzione parlamentare che veniva umiliata e offesa, e capire che il movimento dei lavoratori, la giustizia sociale e la democrazia avevano bisogno di un forte movimento dal basso, ma anche di una saldezza delle istituzioni parlamentari, di un'attenzione alle loro procedure e alla loro tutela", ha detto Gualtieri, ricordando come "fu proprio la manipolazione delle regole, il trucco della legge elettorale e poi l'abolizione del Parlamento a segnare la fine della democrazia. 🔗 Leggi su Agi.it

