Roma retroscena Dybala | piccolo fastidio con l’Inter ma contro il Viktoria Plzen ci sarà

Sololaroma.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Salvo sorprese dell’ultima ora, Paulo Dybala partirà titolare questa sera in Roma-Viktoria Plzen, nella sfida in programma alle 21:00 allo Stadio Olimpico e valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Il numero 21 giallorosso ha rischiato di non essere della partita: come riportato da Il Corriere dello Sport, durante il match contro l’Inter aveva avvertito un leggero fastidio muscolare che aveva fatto temere un nuovo stop. Le condizioni dell’argentino, però, sono migliorate rapidamente e non destano più preoccupazione. Dybala, ancora a caccia del gol numero 200 in carriera e della prima rete stagionale, sarà regolarmente in campo dal primo minuto per dare qualità e fantasia a una fase offensiva che finora ha prodotto meno del previsto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

roma retroscena dybala piccolo fastidio con l8217inter ma contro il viktoria plzen ci sar224

© Sololaroma.it - Roma, retroscena Dybala: piccolo fastidio con l’Inter, ma contro il Viktoria Plzen ci sarà

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dybala e la Roma, si tratta sul rinnovo: ipotesi quattro anni, tutti i retroscena - I rapporti di fiducia no, quelli potrebbero durare in eterno, soprattutto quando sono alla base di amori autentici. Secondo corrieredellosport.it

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya - L’attaccante è partito da titolare, dopo le prime due partite (Bologna e Pisa) in cui è entrato dalla panchina, giocando un pò da ... Lo riporta romatoday.it

Dybala e non solo: tutti i calciatori di Roma e Lazio in dubbio per il derby - Il numero 21 romanista infatti è stato sostituito all’intervallo nello stupore generale. Scrive romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Retroscena Dybala Piccolo