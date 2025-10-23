Roma retroscena Dybala | piccolo fastidio con l’Inter ma contro il Viktoria Plzen ci sarà

Salvo sorprese dell’ultima ora, Paulo Dybala partirà titolare questa sera in Roma-Viktoria Plzen, nella sfida in programma alle 21:00 allo Stadio Olimpico e valida per la terza giornata della League Phase di Europa League. Il numero 21 giallorosso ha rischiato di non essere della partita: come riportato da Il Corriere dello Sport, durante il match contro l’Inter aveva avvertito un leggero fastidio muscolare che aveva fatto temere un nuovo stop. Le condizioni dell’argentino, però, sono migliorate rapidamente e non destano più preoccupazione. Dybala, ancora a caccia del gol numero 200 in carriera e della prima rete stagionale, sarà regolarmente in campo dal primo minuto per dare qualità e fantasia a una fase offensiva che finora ha prodotto meno del previsto. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, retroscena Dybala: piccolo fastidio con l’Inter, ma contro il Viktoria Plzen ci sarà

