Roma preoccupano le condizioni di Angelino | nuovi esami nei prossimi giorni

Le condizioni di Angelino continuano a destare preoccupazione in casa Roma. I giallorossi dovranno fare a meno ancora per qualche partita del terzino spagnolo, come confermato ieri da Gian Piero Gasperini in conferenza stampa: “Su Angelino c’è il comunicato medico: stanno effettuando degli accertamenti e non posso entrare nel merito. Dovete fare affidamento a quanto riferiscono i medici. Tutti ci auguriamo che possa essere disponibile al più presto” La situazione. Come riportato da Leggo, Angelino è fermo da inizio ottobre a causa di una bronchite asmatica che lo ha debilitato e fatto perdere peso in modo significativo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

