Roma perseguita commessa del minimarket | arrestato tunisino dopo mesi di minacce

Per mesi ha tormentato una donna al lavoro, poi è sparito. Ma ieri ha commesso un errore: è tornato da lei. Un uomo di 46 anni, di origine tunisina, è stato arrestato a Roma dopo aver perseguitato per mesi una commessa di un minimarket a Spinaceto. La donna, originaria del Bangladesh, era finita nel mirino dell’uomo che l’ha aggredita verbalmente più volte, anche alla presenza del marito, costringendola a cambiare abitudini per paura. Le minacce sono state così insistenti che, alla fine, la vittima ha deciso di denunciarlo. Le indagini, supportate anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza del negozio, avevano già portato a una denuncia per estorsione, minacce e danneggiamento. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma, perseguita commessa del minimarket: arrestato tunisino dopo mesi di minacce

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Con Lia Levi e Antonio Polito a presentare “Il professore ebreo perseguitato due volte” (La Nave di Teseo) in un posto incantevole come il giardino della Casa delle letterature a Roma - facebook.com Vai su Facebook

Perseguitato dal fascismo, emigrato in #Belgio, veterano di #Spagna, internato presso i campi di Argèles-sur-Mer e di #Gurs e confinato ad #Ustica, dopo l'#Armistizio #MarioBordoni comandò la 62a brg. "Camicie Rosse Garibaldi".Cadde in combattimento il # - X Vai su X

Roma, perseguita commessa del minimarket: arrestato tunisino dopo mesi di minacce - È tornato al minimarket dove lavorava la donna che perseguitava: arrestato a Roma dopo mesi di irreperibilità. Lo riporta romadailynews.it

Perseguita commessa per mesi con minacce e insulti, arrestato - Per mesi ha perseguitato con minacce e insulti, rivolti anche in presenza del marito, una donna originaria del Bangladesh che lavorava in un minimarket di Spinaceto, al punto d ... Da msn.com

Cibo scaduto tra gli scaffali: ispezioni nei minimarket e nei chioschi di Roma - La Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato ieri una serie di controlli su esercizi commerciali e ... Lo riporta rainews.it