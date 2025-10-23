Roma oltre cinquanta mamme volontarie dell’Associazione Amici di Villa Flaminia per le persone in difficoltà
" Mensa della carità de La Salle " All'Istituto La Salle Villa Flaminia di Roma Oltre cinquanta mamme volontarie dell'Associazione "Amici di Villa Flaminia" per le persone in difficoltà Anche quest'anno, da oltre 20 anni, all'Istituto Villa Flaminia di Roma oltre 50 mamme volontarie dell'associazione "Amici di Villa Flaminia", insieme agli studenti ed ex studenti della scuola, situata nel cuore del quartiere Flaminio di Roma preparano da mangiare nella mensa della carità De la Salle a persone in difficoltà provenienti da diverse parti del mondo. Aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.
