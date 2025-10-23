All’Olimpico è andata in scena una delle pagine più imbarazzanti della recente storia giallorossa. La Roma di Gasperini, già ferita dal ko con il Lille e reduce dal tonfo in campionato contro l’Inter, è riuscita nell’impresa di peggiorarsi: 2-1 per il Viktoria Plzen, squadra ceca di terza fascia, abituata ai turni preliminari di Conference League più che ai palcoscenici d’Europa. Una disfatta che non può passare sotto silenzio. Perché non è solo un risultato negativo, è un fallimento tecnico, tattico e morale. Numeri impietosi e una squadra senza anima. I dati raccontano più di mille parole. Seconda sconfitta consecutiva in Europa League, terzo ko interno di fila considerando il campionato, cinque reti subite e appena due segnate nelle ultime tre gare giocate all’Olimpico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, la vergogna di una squadra senza anima: perdere contro il Viktoria Plzen è un insulto ai tifosi