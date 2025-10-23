Roma la CGIL torna in piazza | salari in affanno e contratti senza rinnovo

La città si prepara a un sabato che chiede risposte concrete: in piazza, lavoratrici e lavoratori con stipendi svuotati dall’inflazione e contratti fermi. La Cgil riaccende la mobilitazione per riportare al centro salario, pensioni, diritti e servizi pubblici, puntando su una manovra che restituisca respiro all’Italia reale. Contratti bloccati, salari erosi: i numeri dietro la . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

