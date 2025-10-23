Roma incendio in un ufficio a piazza Risorgimento | traffico deviato

Romadailynews.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e Polizia Locale. Un incendio è scoppiato questa mattina in un ufficio situato all’interno di uno stabile in piazza Risorgimento, nel centro di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 9:30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Prati. Le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti. La circolazione è stata temporaneamente modificata: in piazza Risorgimento si procede a senso unico alternato nel tratto tra via Ottaviano e via Vespasiano, per permettere le operazioni in corso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

roma incendio in un ufficio a piazza risorgimento traffico deviato

© Romadailynews.it - Roma, incendio in un ufficio a piazza Risorgimento: traffico deviato

Scopri altri approfondimenti

Incendio a Roma: fiamme nello studio di produzione tv - Incendio a Roma dove le fiamme sono divampate in un ufficio di piazza del Risorgimento nella mattinata di giovedì 23 ottobre. Come scrive romatoday.it

roma incendio ufficio piazzaCarta d'identità a Roma: open day sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025 - Nel fine settimana nella Capitale torna il consueto appuntamento per ottenere il nuovo documento. Da romatoday.it

roma incendio ufficio piazzaIncendio a Roma: evacuazioni e allerta massima - Incendio a Roma provoca evacuazioni e allerta massima. Come scrive notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Incendio Ufficio Piazza