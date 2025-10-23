Roma incendio in un ufficio a piazza Risorgimento | traffico deviato
Nessun ferito, intervento dei vigili del fuoco e Polizia Locale. Un incendio è scoppiato questa mattina in un ufficio situato all’interno di uno stabile in piazza Risorgimento, nel centro di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 9:30 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme agli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Prati. Le fiamme sono state domate e l’area è stata messa in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti. La circolazione è stata temporaneamente modificata: in piazza Risorgimento si procede a senso unico alternato nel tratto tra via Ottaviano e via Vespasiano, per permettere le operazioni in corso. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
