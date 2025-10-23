Dopo il ko contro il Lille non riesce a ritrovare la vittoria continentale la Roma, che perde 2-1 in casa con il Viktoria Plzen. Giallorossi che pagano il doppio svantaggio nel primo tempo e non riescono a ribaltare la partita, restando così a soli tre punti in classifica. Una volta concluso il match, ai microfoni di Sky Sport hanno analizzato questa sconfitta Wesley e Pisilli. Wesley: “Serve maggior concentrazione”. Queste le parole di Wesley: “ Abbiamo pagato gli errori commessi, dobbiamo concentrarci di più. In tutte le gare che abbiamo perso siamo passati in svantaggio e non abbiamo recuperato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il Viktoria Plzen passa all’Olimpico: le parole di Wesley e Pisilli