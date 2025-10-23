Roma Fiumicino scoperta la banda dei bagagli | fermati in un campeggio grazie al Gps dell’auto a noleggio
Tre persone fermate per furti a viaggiatori a Fiumicino: la Polizia ha recuperato la refurtiva grazie al tracciamento Gps di un’auto a noleggio. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Roma: fermata la banda dei furti all’aeroporto di Fiumicino - La banda di tre persone che “alleggeriva” ignari viaggiatori, in transito nello scalo aereo internazionale di Roma Fiumicino di bagagli, documenti, computer, macchine fotografiche professionali, borse ... Lo riporta poliziadistato.it
Fiumicino, fermata banda di ladri in aeroporto: rubavano ai turisti - La Polizia di Frontiera ha smantellato un gruppo responsabile di furti seriali ai danni di viaggiatori nello scalo romano. Da romadailynews.it
Abusivi e "furbetti", gli escamotage di tassisti e Ncc a caccia di clienti all'aeroporto di Fiumicino - La scelta della corsa più redditizia, con la ricerca di viaggiatori da "intercettare" - Lo riporta romatoday.it