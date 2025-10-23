Roma è morto il 27enne vittima di un agguato a maggio su via Ostiense a Vitinia

(Adnkronos) – È morto questa mattina il 27enne egiziano, rimasto gravemente ferito lo scorso 11 maggio in un agguato nella zona di Vitinia, a Roma. Il 27enne era in auto su via Ostiense quando era stato affiancato da un altro veicolo dal quale erano stati esplosi diversi colpi d’arma da fuoco che lo avevano raggiunto. Trasportato . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

roma 232 morto 27enneRoma, morto il buttafuori «Midò» ferito a colpi di pistola l'11 maggio scorso mentre si trovava su una Smart in via del Mare - Colpito da quattro proiettili era stato ricoverato in una struttura di lungo degenza a Guidonia Montecelio ... Si legge su roma.corriere.it

