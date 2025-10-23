Roma Dybala alla caccia del gol n200 | la Joya guida l’assalto al Viktoria Plzen

La Roma si aggrappa al suo fuoriclasse. Contro il Viktoria Plzen, nella terza giornata di Europa League, Paulo Dybala torna al centro del progetto di Gian Piero Gasperini. L’obiettivo è doppio: ritrovare il gol dopo quasi nove mesi e raggiungere quota 200 reti in carriera. Ruolo e obiettivo rinnovo. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, l’argentino partirà nel suo ruolo preferito, pronto a guidare l’attacco della Roma e a lasciarsi definitivamente alle spalle i problemi fisici che lo hanno frenato nella passata stagione, inclusa l’operazione al tendine semitendinoso sinistro. I giallorossi vogliono tornare a fare affidamento sul suo numero 21, ma anche valutare la sua condizione in vista del futuro: con il contratto in scadenza, il club attende segnali di piena affidabilità atletica prima di discutere un eventuale rinnovo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

