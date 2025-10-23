Roma Dovbyk in astinenza in Europa | contro il Plzen cerca il riscatto

Questa sera, alle ore 21:00, la Roma tornerà protagonista all’Olimpico nella terza giornata della League Phase di Europa League, ospitando il Viktoria Plzen. A poche ore dal calcio d’inizio, Gian Piero Gasperini sembra aver sciolto l’ultimo dubbio di formazione: sarà Dovbyk a guidare l’attacco giallorosso, come scrive il Corriere dello Sport. Errori e astinenza dal gol. L’attaccante ucraino, favorito su Ferguson, ritrova una maglia da titolare in Europa dopo la serata da incubo contro il Lille, quando fallì due rigori consecutivi. Una ferita che Dovbyk spera di rimarginare stasera, in un inizio di stagione complicato: appena un gol segnato – al Verona – e tanti blackout che ne hanno frenato il rendimento. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dovbyk in astinenza in Europa: contro il Plzen cerca il riscatto

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gasperini: "Roma, occhio al Viktoria Plzen! Alterno Dovbyk e Ferguson? Vi spiego. Bailey e Angelino..." - facebook.com Vai su Facebook

#Gasperini: "#Roma, occhio al #ViktoriaPlzen! Alterno #Dovbyk e #Ferguson? Vi spiego. #Bailey e #Angelino..." - X Vai su X

Pagina 1 | Astinenza e crisi senza fine: la terribile statistica di Dovbyk in Europa - L'attaccante ucraino continua ad avere difficoltà tra campionato e coppa: in questa stagione ha segnato un solo gol ... Segnala corrieredellosport.it

Roma, oggi il Viktoria Plzen in Europa League! Fondamentale superare la crisi di gol: Dovbyk e Ferguson chiamati alla svolta dal Corriere dello Sport - Dovbyk e Ferguson chiamati al riscatto dal Corriere dello Sport L’analisi del Corriere dello Sport mette in evidenza l ... Riporta calcionews24.com

Roma, Dovbyk ritorna sui rigori sbagliati in Europa League: “Avrei dovuto calciare anche il terzo” - Lille di Europa League, in cui Artem Dovbyk ha sbagliato due rigori consecutivamente, l’attaccante ucraino è intervenuto ai microfoni di “Vzbirna”, ... Lo riporta gonfialarete.com