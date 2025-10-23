Roma corsa in auto a noleggio con documento rubato | fermati tre ragazzi

Roma – Una corsa a tutta velocità per le vie della Capitale a bordo di un’auto presa a noleggio utilizzando un documento rubato. È finita male l’avventura di tre giovani, bloccati dagli agenti della Polizia di Stato dopo un inseguimento. I tre avevano noleggiato la vettura con l’identità di un ignaro cittadino, ma la segnalazione di anomalie nei dati del contratto ha portato alla verifica immediata. I controlli hanno confermato la falsificazione del documento e il furto dell’identità. Per i tre ragazzi è scattata la denuncia per ricettazione, truffa e sostituzione di persona. . 🔗 Leggi su Romadailynews.it

