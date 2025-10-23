Roma buca l' alt dei carabinieri | a casa sua finisce malissimo
A Roma, nel quartiere Trionfale, un 41enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina, ricettazione e detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo un’indagine iniziata il 18 giugno 2025. Tutto è partito quando l’uomo, alla guida di uno scooter di grossa cilindrata, ha ignorato un posto di blocco, suscitando i sospetti dei militari. Questi ultimi, partendo dalla targa del veicolo, hanno avviato accertamenti che hanno condotto a una perquisizione domiciliare. Nella sua abitazione, i carabinieri hanno scoperto un vero e proprio tesoro: gioielli in oro, tra cui anelli, bracciali e catenine, per un valore di circa 250mila euro, frutto di una rapina compiuta il 15 ottobre 2024 ai danni di un gioielliere in Via Ostiense. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
