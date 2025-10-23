Roma altra caduta in Europa | Viktoria Plzen passa 2-1 all’Olimpico

Prestazione opaca dei giallorossi, che vanno sotto con Adu e Souaré e accorciano solo su rigore con Dybala. Fischi dagli spalti e classifica che si fa in salita. La Roma incassa un’altra delusione europea. Nella terza giornata di Europa League i giallorossi cadono all’Olimpico contro il Viktoria Plzen per 1-2, confermando le difficoltà realizzative e la scarsa brillantezza offensiva già emerse nelle precedenti uscite. Dopo la buona prestazione, pur senza punti, contro l’Inter, la squadra di Gasperini non riesce a ripetersi e cede nuovamente davanti al proprio pubblico, come già accaduto con il Lille. 🔗 Leggi su Sportface.it