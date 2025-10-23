Roma altra caduta in Europa | Viktoria Plzen passa 2-1 all’Olimpico

Sportface.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prestazione opaca dei giallorossi, che vanno sotto con Adu e Souaré e accorciano solo su rigore con Dybala. Fischi dagli spalti e classifica che si fa in salita. La Roma incassa un’altra delusione europea. Nella terza giornata di Europa League i giallorossi cadono allOlimpico contro il Viktoria Plzen per 1-2, confermando le difficoltà realizzative e la scarsa brillantezza offensiva già emerse nelle precedenti uscite. Dopo la buona prestazione, pur senza punti, contro l’Inter, la squadra di Gasperini non riesce a ripetersi e cede nuovamente davanti al proprio pubblico, come già accaduto con il Lille. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

roma altra caduta europaLa Roma cade male in Europa: il Plzen espugna l'Olimpico, primi fischi per Gasperini - Clamorosa seconda caduta europea della Roma, che all'Olimpico cede in modo impronosticabile al Viktoria Plzen, complicando di molto il proprio percorso. Segnala tuttomercatoweb.com

roma altra caduta europaEuropa League, una brutta Roma perde 2-1 all’Olimpico contro il Viktoria Plzen - Tre minuti di follia totale della difesa affossano i giallorossi, che incassano la seconda sconfitta consecutiva in Europa contro i boemi. Riporta ilgiornale.it

roma altra caduta europaLa Roma cade all'Olimpico: Dybala non basta, passa il Viktoria Plzen 2-1 - I giallorossi subiscono due reti nel corso del primo tempo e cercano di rimontare. Segnala ilromanista.eu

Cerca Video su questo argomento: Roma Altra Caduta Europa