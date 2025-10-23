Roma aggredisce una donna per strada poi si scaglia contro gli agenti

Roma, 23 ottobre 2025 – Erano impegnati in u no dei consueti servizi di controllo, gli agenti del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale che sono intervenuti ieri sera nei pressi d i piazza del Pigneto, dove una signora, visibilmente scossa, asseriva di essere stata colpita con un pugno da un uomo mentre attraversava la strada. Il soggetto, intercettato a poca distanza ed in evidente stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche, h a iniziato ad inveire, sferrando calci e pugni contro gli operanti e contro l’auto di servizio, tentando di sottrarsi alle procedure di controllo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

