Rofrano | il Codacons chiede di restituire somme non dovute per Tari e per i servizi idrici

23 ott 2025

Il Codacons per due suoi associati residenti nel Comune di Rofrano chiede che vengano disposte le dovute ripetizioni degli indebiti in materia di fatturazione relativa alla TARI dal 2020 al 2024 e relativa ai servizi idrici per lo stesso periodo. Il presidente del Codacons Campania l’Avv. Matteo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

