Rocambolesco incidente in corso Cairoli | auto sfonda la vetrina di un negozio

Foggiatoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rocambolesco incidente nella tarda serata di oggi, giovedì 23 ottobre, in corso Cairoli, angolo piazza Guglielmo Marconi, a Foggia. Una Renault Clio è finita sul marciapiede e, dopo aver travolto una fioriera, ha sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento Secondo Marino.Al momento, non si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

