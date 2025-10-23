Rocambolesco incidente in corso Cairoli | auto sfonda la vetrina di un negozio
Rocambolesco incidente nella tarda serata di oggi, giovedì 23 ottobre, in corso Cairoli, angolo piazza Guglielmo Marconi, a Foggia. Una Renault Clio è finita sul marciapiede e, dopo aver travolto una fioriera, ha sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento Secondo Marino.Al momento, non si. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
ROCAMBOLESCO INCIDENTE - La dinamica del sinistro è stata ricostruita dagli agenti dell'ufficio Infortunistica della Polizia locale di Forlì - facebook.com Vai su Facebook
Rocambolesco incidente a Catanzaro: auto si ribalta su Viale De Filippis, traffico in tilt - X Vai su X
Salento, auto si ribalta in centro: a bordo bimbo di due anni e mamma incinta - Un rocambolesco incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 10. Si legge su quotidianodipuglia.it