Roberto Latini e Federica Carra in Giulietta e Romeo al Museo Nuova Era di Bari

L’undicesima edizione del Il Peso della Farfalla, prosegue con un appuntamento imperdibile che vede in scena giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, ore 20:30, Giulietta e Romeo al Museo Nuova Era (Strada San Giorgio Martire, 9): un concerto scenico tratto dalla tragedia shakespeariana con drammaturgia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Roberto Latini, Lucilla Giagnoni, Lorenzo Bartoli, Gianni Bissaca, il progetto LaRT, e Enchiridion Formazione. Ecco la galleria di artisti che animerà l'edizione 25 di MaldiPalco. ... Come... quando ... e perché su https://www.tangramteatro.it/maldipalco25 - facebook.com Vai su Facebook

“Giulietta a Romeo”, Latini apre la stagione del Trg con la tragedia delle occasioni perdute - Stai leggero nel salto” è “la tragedia del futuro mancato, delle occasioni perdute” secondo il regista Roberto Latini già Premio Ubu tout public. Come scrive msn.com

Federica e Matteo Pelloni, chi sono i nipoti di Raffaella Carrà/ Per lei erano come figli: ecco perché - Raffaella Carrà si occupò dei nipoti Federica e Matteo Pelloni dopo la morte prematura del fratello: "Dimensione genitoriale si vive in tanti modi" Matteo e Federica Pelloni, i nipoti di Raffaella ... Si legge su ilsussidiario.net

Federica e Matteo Pelloni/ Chi sono i nipoti di Raffaella Carrà: per lei erano “i figli mai avuti” - Forse non tutti sanno che Raffaella Carrà ha sempre considerato i nipoti Federica e Matteo Pelloni come dei veri e propri figli... Come scrive ilsussidiario.net