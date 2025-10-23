Roberto Fontanari chi è il pilota 51enne precipitato con l' elicottero | le oltre 2.500 ore di volo il soccorso alpino e l' incarico nei vigili del fuoco Siamo preoccupati

PERGINE VALSUGANA - È ancora in prognosi riservata Roberto Fontanari, il pilota che ieri, mercoledì 22 ottobre, è precipitato con l'elicottero nel Parco Naturale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Roberto Fontanari, chi è il pilota 51enne precipitato con l'elicottero: le oltre 2.500 ore di volo, il soccorso alpino e l'incarico nei vigili del fuoco. «Siamo preoccupati»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Precipita elicottero in Alto Adige, il pilota ferito è il perginese Roberto Fontanari. Il 51enne è capo del Soccorso alpino di Pergine. È ricoverato in rianimazione a Bolzano. - facebook.com Vai su Facebook

Precipita con l’elicottero, gravemente ferito il pilota trentino Roberto Fontanari: indagini in corso per chiarire le cause dello schianto - È il pilota di Pergine, Roberto Fontanari, l’uomo che è rimasto gravemente ferito nel tardo pomeriggio di ieri nell’incidente avvenuto a San Vigilio di Marebbe, in seguito alla caduta di un e ... Segnala ildolomiti.it

Roberto Fontanari, chi è il pilota 51enne precipitato con l'elicottero: le oltre 2.500 ore di volo, il soccorso alpino e l'incarico nei vigili del fuoco. «Siamo preoccupati» - È ancora in prognosi riservata Roberto Fontanari, il pilota che ieri, mercoledì 22 ottobre, è precipitato con l'elicottero nel Parco ... ilgazzettino.it scrive

Precipita elicottero in val Badia, il pilota ferito è il trentino Roberto Fontanari - In passato ispettore del distretto dell’Alta Valsugana dei vigili del fuoco volontari, è stato operato in serata. altoadige.it scrive