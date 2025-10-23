Roberto Fontanari chi è il pilota 51enne precipitato con l' elicottero | le oltre 2.500 ore di volo il soccorso alpino e l' incarico nei vigili del fuoco Siamo preoccupati

PERGINE VALSUGANA - È ancora in prognosi riservata Roberto Fontanari, il pilota che ieri, mercoledì 22 ottobre, è precipitato con l'elicottero nel Parco Naturale. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

