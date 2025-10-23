Roberta Sammarelli lascia i Verdena l’annuncio della band
Verdena – foto di Paolo De Francesco BERGAMO – “Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour “Volevo Magia”, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album. E’ da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare. sapete com’è. Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni. Sperando che il futuro sorrida a tutti, Luca e Alberto”. Con queste parole i fratelli Ferrari annunciano sui social l’uscita dai Verdena della bassista Roberta Sammarelli, anticipando al contempo che a breve verrà pubblicato un nuovo album della band. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Argomenti simili trattati di recente
Roberta Sammarelli lascia i Verdena. Dopo 30 anni di successi e concerti indimenticabili, la bassista ha annunciato la sua uscita dalla band. I fan la salutano con affetto, ricordando il suo stile inconfondibile e la sua energia sul palco. #Verdena #MusicaItali - facebook.com Vai su Facebook
Dopo quasi trent’anni di musica condivisa, Roberta Sammarelli ha annunciato la sua uscita dai Verdena, la storica band formata dai fratelli Alberto e Luca Ferrari #Verdena #RobertaSammarelli - X Vai su X
Verdena, Roberta lascia la band: "Noi lavoreremo al nuovo album" - A new dimension", così si apre il messaggio condiviso nella tarda mattina di oggi, 22 ottobre, dai Verdena per far sapere che Roberta Sammarelli lascia la band. Lo riporta rockol.it
La bassista Sammarelli lascia i Verdena: scelta molto difficile - La notizia viaggia sui social: Roberta Sammarelli, la bassista dei Verdena, ... Scrive ecodibergamo.it
Roberta Sammarelli lascia i Verdena dopo 30 anni: "Tempo di andare in altra direzione" - Verdena, dopo l'uscita di Roberta Sammarelli i fratelli Ferrari annunciano: "Avanti per la nostra strada, lavoriamo a un nuovo album". Si legge su msn.com