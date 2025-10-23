Roberta Sammarelli lascia i Verdena l’annuncio della band

Verdena – foto di Paolo De Francesco BERGAMO – “Dopo aver condiviso un lunghissimo percorso, alla fine del tour “Volevo Magia”, Roberta ci ha comunicato che non avrebbe più fatto parte del progetto. Proseguirà per la sua strada. E noi per la nostra, lavorando a un nuovo album. E’ da un po’ di tempo che questa cosa era in attesa di essere detta ma forse ci serviva un po’ di tempo per metabolizzare. sapete com’è. Ringraziamo veramente tanto chi ci ha seguito e aiutato in questi anni. Sperando che il futuro sorrida a tutti, Luca e Alberto”. Con queste parole i fratelli Ferrari annunciano sui social l’uscita dai Verdena della bassista Roberta Sammarelli, anticipando al contempo che a breve verrà pubblicato un nuovo album della band. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

