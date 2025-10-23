Rivoluzione della raccolta porta a porta Ancora disagi e ritardi Alia risponde

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono trascorse poco più di due settimane dall’inizio della nuova raccolta differenziata di Plures Alia, ma sono già diverse le segnalazioni dei residenti: chi per un servizio incompleto, chi per un servizio totalmente assente, altri ancora per la mancanza di comunicazione sui calendari di raccolta. "Dal 6 ottobre il servizio di ritiro dell’immondizia non è mai stato effettuato nella via di Arcigliano e Fabbrica – fa sapere una residente dell’Antico Borgo di Fabbrica –. Essendo un’area collinare, siamo particolarmente esposti all’avvicinamento della fauna locale e ciò ha portato alcuni animali a danneggiare i contenitori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

rivoluzione della raccolta porta a porta ancora disagi e ritardi alia risponde

© Lanazione.it - Rivoluzione della raccolta porta a porta. Ancora disagi e ritardi. Alia risponde

Scopri altri approfondimenti

rivoluzione raccolta porta portaRivoluzione differenziata, il ”porta a porta” arriva in due quartieri - A Sassari è in atto la rivoluzione tanto attesa sulla raccolta differenziata. Come scrive sassarioggi.it

rivoluzione raccolta porta portaDifferenziata, a Porto Sant'Elpidio scatta la rivoluzione: «Più tracciabilità per pagare meno» - PORTO SANT'ELPIDIO Dal 17 novembre cambia la raccolta differenziata porta a porta, collaborano Comune e Eco Elpidiense per un sistema rinnovato e ieri sera c’è stato il ... Riporta msn.com

rivoluzione raccolta porta portaLivorno, rivoluzione su misura per la raccolta differenziata: oltre 14 mln di euro e servizi dedicati - La Società operativa locale (Sol) del gruppo Retiambiente che ha in carico la gestione dell’igiene urbana nella città di Livorno, la partecipata interamente pubblica Aamps, in accordo con l’Autorità d ... Come scrive greenreport.it

Cerca Video su questo argomento: Rivoluzione Raccolta Porta Porta