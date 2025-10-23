Sono trascorse poco più di due settimane dall’inizio della nuova raccolta differenziata di Plures Alia, ma sono già diverse le segnalazioni dei residenti: chi per un servizio incompleto, chi per un servizio totalmente assente, altri ancora per la mancanza di comunicazione sui calendari di raccolta. "Dal 6 ottobre il servizio di ritiro dell’immondizia non è mai stato effettuato nella via di Arcigliano e Fabbrica – fa sapere una residente dell’Antico Borgo di Fabbrica –. Essendo un’area collinare, siamo particolarmente esposti all’avvicinamento della fauna locale e ciò ha portato alcuni animali a danneggiare i contenitori". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rivoluzione della raccolta porta a porta. Ancora disagi e ritardi. Alia risponde