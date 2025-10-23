Rivoluzione della raccolta porta a porta Ancora disagi e ritardi Alia risponde
Sono trascorse poco più di due settimane dall’inizio della nuova raccolta differenziata di Plures Alia, ma sono già diverse le segnalazioni dei residenti: chi per un servizio incompleto, chi per un servizio totalmente assente, altri ancora per la mancanza di comunicazione sui calendari di raccolta. "Dal 6 ottobre il servizio di ritiro dell’immondizia non è mai stato effettuato nella via di Arcigliano e Fabbrica – fa sapere una residente dell’Antico Borgo di Fabbrica –. Essendo un’area collinare, siamo particolarmente esposti all’avvicinamento della fauna locale e ciò ha portato alcuni animali a danneggiare i contenitori". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Innovazione e sostenibilità: la raccolta rifiuti diventa smart! Nel Comune di Verona arriva una vera rivoluzione nel sistema di raccolta dei rifiuti! ? Grazie all’implementazione dei cassonetti con tessera e app, i cittadini della Sesta Circoscrizione (Santa Cr - facebook.com Vai su Facebook
Livorno, rivoluzione su misura per la raccolta differenziata: oltre 14 mln di euro e servizi dedicati Sono 4 i progetti candidati da @AampsL-Retiambiente al bando Fesr della Regione Toscana - X Vai su X
Rivoluzione differenziata, il ”porta a porta” arriva in due quartieri - A Sassari è in atto la rivoluzione tanto attesa sulla raccolta differenziata. Come scrive sassarioggi.it
Differenziata, a Porto Sant'Elpidio scatta la rivoluzione: «Più tracciabilità per pagare meno» - PORTO SANT'ELPIDIO Dal 17 novembre cambia la raccolta differenziata porta a porta, collaborano Comune e Eco Elpidiense per un sistema rinnovato e ieri sera c’è stato il ... Riporta msn.com
Livorno, rivoluzione su misura per la raccolta differenziata: oltre 14 mln di euro e servizi dedicati - La Società operativa locale (Sol) del gruppo Retiambiente che ha in carico la gestione dell’igiene urbana nella città di Livorno, la partecipata interamente pubblica Aamps, in accordo con l’Autorità d ... Come scrive greenreport.it