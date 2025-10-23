Ritorno in politica per l’ex ministro e giornalista Rai Sangiuliano L’Usigrai | Usa il servizio pubblico come un tram
Diventare direttore del Tg2; essere nominato ministro; tornare in Rai dopo esser stato dimissionato dopo uno scandalo; essere inviato a fare il capo della sede del servizio pubblico a Parigi, mentre scrive per quotidiani politici; tornare a candidarsi in politica per il partito della premier. È la sintesi del percorso professional-politico di Gennaro Sangiuliano, giornalista Rai che ha appena annunciato che correrà da capolista per FdI alle regionali in Campania. Usigrai “La Rai non è un tram”. Una corsa sicuramente agevolata dalla visibilità che Sangiuliano ha grazie al suo lavoro nel servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
