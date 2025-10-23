Ritorna l’Amiga 1200 | un tuffo negli anni ’90 all’insegna della nostalgia

Retro Games Ltd, azienda specializzatasi nel ricreare alcune delle console e pc da gioco degli anni ’80 e ’90, ha annunciato l’arrivo nel 2026 di un nuovo prodotto: “ THE A1200 “, riproduzione in scala reale di uno dei più iconici computer domestici degli anni 90, con la sua tipica forma da “tastierona”. L’azienda, forte del successo del “ THE A500 Mini ” capace di vendere oltre 100.000 unità nel mondo, ha sviluppato la riedizione del celebre Amiga 1200 con l’intenzione di offrire un ritorno nel passato quanto più autentico possibile, oltre alla tastiera perfettamente funzionante saranno infatti presenti nella confezione anche un mouse in stile retrò ed un gamepad, aggiungendo al contempo la giusta dose di modernità, sarà infatti possibile connettere THE A1200 ad un monitor o TV tramite un cavo HDMI, sarà possibile effettuare salvataggi dei giochi (anche dove in origine non era previsto), ed ampliare la libreria via USB invece degli storici floppy disk. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

