Ritorna il Protocollo Salute per l' attraversamento agevolato dello Stretto | tutte le info

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riattivato il "Protocollo Salute", il servizio a tariffa agevolata per l'attraversamento dello Stretto. Sarà nuovamente operativo a partire da lunedì 27 ottobre, con partenze dalla banchina di Reggio Calabria. Lo annuncia la Città metropolitana.La sospensione temporanea del servizio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

